GlobalMoney призывает СМИ не распространять фейки

Платежная система GlobalMoney разослала в СМИ заявления с призывом не распространять недостоверную информацию и проводить более тщательную проверку фактов по материалам, которые средства массовой информации называют "партнерскими".

"За последние несколько месяцев мы регулярно сталкиваемся с информационными вбросами и манипулятивными новостями, которые публикуют некоторые СМИ о деятельности нашей компании. Мы понимаем, откуда "растут ноги" у этих информационных атак. К сожалению, некоторые участники рынка электронных платежей за более чем 10 лет своего существования так и не научились конкурировать честно, - говорят в компании - Но то, что уважаемые СМИ становятся участниками этих грязных игр - недопустимо".

В своем заявлении компания опубликовала также несколько простых правил, которые помогут читателям СМИ остаться при своем мнении и не поддаваться на провокации.

"Первое правило - правило первоисточника. Если вы читаете информацию без ссылки на источник, поздравляем, Вы на пути к "фейку".

Второе правило - чем громче слова, тем меньше к ним доверия. Третье - однобокость подачи информации. Отсутствует позиция всех сторон? Скорее всего, это манипуляция. На четвертом месте - вопрос авторства - материал без конкретного автора возможно является "фейковым".

Также в компании призывают читателей критически оценивать информацию и думать о возможных причинах возникновения "аналитики".

"Пятое правило - вопрос "цели публикации". Задумайтесь - что хочет донести автор (или заказчик) информации до своей аудитории. На шестом - резонный вопрос: "кому это выгодно?". Рассмотрите информацию с точки зрения потенциальных выгодоприобретателей. Если кто-то кроме общества от этого может выиграть - возможно, эта информация появилась не просто так.

Наконец, если вы видите, что в одной публикации информация повторяется несколько раз - это признак того, что Вами возможно манипулируют".

Ранее платежная система ГлобалМани уже заявляла об информационных атаках. В апреле журналист Слидство.Инфо Дмитрий Реплянчук публиковал информацию о том, что от его имени некоторым компаниям поступали провокационные запросы о деятельности GlobalMoney, конечной целью которых было создание манипулятивных новостей. Кроме того, в мае Антимонопольный комитет оштрафовал "Айбокс банк" за распространение неправдивой информации о платежной системе GlobalMoney.