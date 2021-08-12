С начала года украинские трубники увеличили производство на 23%

Предприятия, входящие в "Укртрубопром", в январе-июле 2021 года увеличили производство труб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,6%, до 377,7 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Объединения.



Положительную динамику демонстрируют "Интерпайп Нико Тьюб" и "Трубосталь", которые за 7 месяцев нарастили выпуск трубной продукции на 78,4% и 20% соответственно. В то же время "Сентравис" сократил производство нержавеющих труб на 8%, "Интерпайп НМТЗ" - электросварных труб на 33,4%.



В июле 2021 года предприятия, входящие в Объединение "Укртрубопром", увеличили производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 81,5%, до 70,8 тыс. т, по сравнению с июнем - на 7,3%.



Генеральный директор "Укртрубопрома" Георгий Польский отметил, что мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, поэтому благоприятная конъюнктура на внешних рынках сохраняется. Это позволяет украинским предприятиях Объединения наращивать объемы производства бесшовных труб уже пятый месяц подряд.



"Рост цен на нефть после "карантинного" 2020 года закономерно поддерживает потребление труб нефтегазового сортамента на высоком уровне. Прежде всего это повлияло на американский рынок, где нефтяные компании в разы активизировали добычу. В Украине же удорожание углеводородов не простимулировало в должной мере увеличение темпов бурения и газодобычи. Отдельно стоит отметить рост поставок премиальной трубной продукции. Наши предприятия берут в работу больше заказов со сложными требованиями", - сказал он.



В то же время Г.Польский обратил внимание на наблюдаемый с начала года беспрецедентный рост цен на сырье, главным образом, на железную руду и металлолом. Производители сварных труб, которые снизили производство с начала текущего года, все еще ощущают негативное влияние подорожания штрипса и не могут возобновить нормальную работу, отметил он.



"В июле ситуация с обеспечением предприятий металлоломом - основным сырьем для производства бесшовных труб в Украине – крайне обострилась. В прошлом месяце экспортеры обновили рекорд, бесконтрольно вывезя из нашей страны около 110 тыс. т лома. Трубные предприятия надеются, что правительство в кратчайшие сроки предпримет меры для скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года", - подчеркнул Г.Польский.

