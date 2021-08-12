Fitch Ratings ухудшило прогноз долгосрочного рейтинга НАК Нафтогаз Украины

Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило РДЭ на уровне "B".



Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.



Пересмотр прогноза последовал за пересмотром прогноза суверенного рейтинга Украины (B / "позитивный") и применением критериев рейтинга компаний, связанных с государством (GRE).



Рейтинг компании отражает нестабильность операций после анбандлинга, а также неуверенность в отношении внутренних цен.



Агентство ожидает, что ликвидность компании окажется под давлением из-за ожидаемых высоких капиталовложений, поскольку "Нафтогаз" инвестирует в свою ресурсную базу, чтобы остановить падение добычи природного газа.



Как сообщали Українські Новини, в начале августа Fitch изменило прогноз суверенного кредитного рейтинга Украины со "стабильного " на "позитивный" и подтвердило рейтинг на уровне "В".



В марте текущего года Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне B/B со стабильным прогнозом.



