Fitch Ratings ухудшило прогноз долгосрочного рейтинга НАК Нафтогаз Украины

Fitch Ratings ухудшило прогноз долгосрочного рейтинга НАК Нафтогаз Украины

Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило РДЭ на уровне "B".

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

Пересмотр прогноза последовал за пересмотром прогноза суверенного рейтинга Украины (B / "позитивный") и применением критериев рейтинга компаний, связанных с государством (GRE).

Рейтинг компании отражает нестабильность операций после анбандлинга, а также неуверенность в отношении внутренних цен.

Агентство ожидает, что ликвидность компании окажется под давлением из-за ожидаемых высоких капиталовложений, поскольку "Нафтогаз" инвестирует в свою ресурсную базу, чтобы остановить падение добычи природного газа.

Как сообщали Українські Новини, в начале августа Fitch изменило прогноз суверенного кредитного рейтинга Украины со "стабильного " на "позитивный" и подтвердило рейтинг на уровне "В".

В марте текущего года Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне B/B со стабильным прогнозом.

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