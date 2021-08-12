НБУ признал неплатежеспособными еще два украинских банка

Это - банк "Земельный капитал" и "Расчетный центр".

Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных банк "Земельный капитал" (Днепр) бывшего министра угольной промышленности Виктора Тополова (94,4% акций), который 1 июня 2021 года по размеру общих активов занимал 63-е место (909,983 млн грн) среди 73 действовавших в стране.

Об этом сообщается на сайте банка.

"Правление НБУ приняло решение отнести АО "КБ "Земельный Капитал" в категорию неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. гривень, получат свои средства в полном объеме - это около 70% вкладчиков банка.

Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ.

Нацбанк также сообщает, что отозвал банковскую лицензию у ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" (далее - ОАО "Расчетный центр").

"3 февраля 2021 года акционеры ОАО "Расчетный центр" приняли решение о прекращении этим банком осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 30 июня 2021 года ОАО "Расчетный центр" завершил осуществление банковской деятельности", - отметили в НБУ.

ОАО "Расчетный центр" - восьмой банк, который прекратил деятельность по собственной инициативе без прекращения юридического лица. Ранее Нацбанк уже отозвал лицензии у ОАО "ВЕРНУМ БАНК", АО "БМ Банк", ПАО "Диви Банк", ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ОАО "Промышленно-финансовый банк" и ОАО "Кредит Оптима Банк".

Напомним, 2 августа президент Владимир Зеленский подписал закон, который будет содействовать сохранению активов банков-банкротов. Документ определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам.