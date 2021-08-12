Министр экономики раскритиковал НБУ за повышение учетной ставки

"Таргетирование инфляции в "книжном варианте" в Украине не работает".

Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко раскритиковал Национальный банк за повышение учетной ставки. Он считает, что таргетирование инфляции в "книжном варианте" не работает в Украине.

"Я как первый вице-премьер-министр - министр экономики в целом в макромодели точно имею право на собственное мнение об экономической модели развития. Да, она расходится с мнением Национального банка, если смотреть на фактическое решение о повышении учетной ставки до 8%" - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Таргетирование инфляции в "книжном варианте" в Украине не работает. За четыре года после внедрения этого режима инфляция только в трех месяцах была в целевом диапазоне Национального банка", - добавил первый вице-премьер.

Как отметил Любченко, при этом в конце 2019 года это произошло в основном за счет чрезмерного укрепления гривни под влиянием притока валюты под покупку ОВГЗ.

"А достижения цели в декабре 2020 года состоялось после 11 месяцев пребывания инфляции ниже целевого диапазона из-за жесткой монетарной политики", - сказал он.

По мнению первого вице-премьера, национальная экономика нуждается в оборотных средствах. "Тогда как решение о повышении ставки будет действовать с лагом 9-18 месяцев, когда действие временных проинфляционных факторов уже завершится. В прошлом году скорость обращения денег замедлилась, а нам нужно ускорение. Так, была пандемия, но деньги - это кровь экономики", - констатировал Любченко.

Напомним, что согласно Стратегии монетарной политики на 2016-2020 гг. НБУ перешел от политики де-факто фиксированного курса к режиму таргетирования инфляции, который заключается в публичном объявлении количественных целей по инфляции и обязательстве центрального банка достигать этих целей в течение среднесрочного периода.

Основной инструмент, которым центральные банки влияют на уровень инфляции, ключевая процентная ставка. Когда инфляция ускоряется, Национальный банк повышает ставку, и наоборот.

В Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев. Поэтому решение по монетарной политике НБУ не является реакцией на события прошлого, а ответом на ожидаемый ход событий в будущем.

Целевой показатель (таргет) инфляции в Украине установлен на уровне 5% ± 1 процентный пункт. Сейчас инфляция превышает 10%.