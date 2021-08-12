"Укрзализныця" повысит тарифы на грузовые перевозки, - Лещенко

Осталось только зарегистрировать приказ в Министерстве юстиции.

"Укрзализныця" повысит тарифы на грузовые перевозки, - Лещенко
Архівне фото
Фото: www.transx.ru

"Укрзализныця" повышает тарифы на грузовые перевозки.

Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

"Госрегуляторная служба согласовала повышение тарифов в два этапа. Ранее это же сделали Минфин и Минэкономики. Теперь осталось только зарегистрировать приказ в Минюсте. И можно считать, что совместными усилиями правления, наблюдательного совета УЗ и Министерства инфраструктуры сделан значительный, но не последний шаг к деолигархизации железной дороги. Наибольшее повышение коснется олигарха Рината Ахметова: 3,2 миллиарда для Метинвеста и 1 миллиард для ДТЭК", - написал он в фейсбуке.

По его словам, на перевозку железной руды тариф вырастет с 1 сентября на 8% и с 1 января 2022 года - на 20,4%. На перевозку агропродукции - с 1 сентября на 8% и с 1 января - на 6%. Также увеличится тариф на порожний пробег.

"Суммарный положительный эффект для Укрзализныци составит 1,8 миллиарда в текущем году и 10,1 миллиарда в 2022 году. Эти деньги позволят Укрзализныце провести необходимую модернизацию", - отметил Лещенко.

Напомним, в июле сообщалось, что повышение тарифов на грузовые перевозки УЗ вынесли на общественное обсуждение. Министр инфраструктуры Александр Кубраков отмечал, что впервые в истории УЗ планируют произвести не индексацию тарифов, а сближение классов.

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