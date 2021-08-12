Кабмин определился с тарифами на свет: до 250 кВт-ч - 1,44 грн, свыше - 1,68 грн

Новые тарифы вступят в силу с 1 октября.

С 1 октября 2021 года в Украине будут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Для домохозяйств, которые потребляют меньше 250 кВт-час в месяц, он составит 1,44 грн, для тех, кто потребляет больше, - 1,68 грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"На повестке дня - важный социальный вопрос по тарифам на электроэнергию для населения. Экономика Украины еще не восстановилась после коронакризиса. Действительно, происходит рост зарплат и доходов населения, но мы понимаем, что крайне важно сейчас поддержать людей", - пояснил Шмыгаль решение о частичном снижении тарифов.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, уменьшение тарифов коснется абсолютного большинства населения.

"Речь идет о 80% домохозяйств. Для них тариф будет составлять 1,44 грн с НДС. Возможность снижения тарифов достигается путем внедрения новой модели возложения специальных обязанностей. Такая модель вводится впервые и предусматривает усиление роли государства через государственные генерирующие компании "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", которые становятся ключевыми участниками ее реализации", - сказал Галущенко.

Напомним, что до 2021 года тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составлял 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт.

С 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт.

На первый квартал 2021 года правительство приняло постановление о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, согласно которым цена для населения установлена на едином уровне 1,68 грн/кВт-ч (кроме суточного зонного учета). Позже ее действие продлили на апрель, затем - на май, июнь, июль, август.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк назвал неизбежным подорожание электроэнергии для населения.

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