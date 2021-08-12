Акции Pfizer побили рекорд. Стоимость выросла до $48,57 за акцию
Акции фармацевтической компании Pfizer достигли исторического максимума, обновив рекорд, установленный 22 года назад. Об этом пишет РБК.
Торги на бирже
На торгах во вторник, 10 августа, котировки выросли на 5,6% по сравнению с предыдущим днем, составив $48,57 за акцию.
Это максимальный уровень с апреля 1999 года. Тогда стоимость акций Pfizer достигла $47,39. Процентный прирост котировок также максимальный с ноября прошлого года, когда компания опубликовала положительные данные по своей вакцине от коронавируса COVID-19.
Позднее во вторник рост немного замедлился и акции компании завершили торги приростом на 4,81% — на уровне $48,19.
Что говорят инвесторы
«Я думаю, что Pfizer, наконец, получил признание за вакцину», — сказал по поводу взлета акций управляющий портфелем Gabelli Funds Джефф Джонас. Инвесткомпания владеет пакетом акций Pfizer.
Раньше инвесторы относились к вакцине как к «единовременному вливанию денежных средств… к сожалению, этот бизнес будет долговечным», — также отметил Джонас и добавил, что Pfizer сможет использовать технологию производства вакцины против других болезней. Эксперта процитировал Reuters.
Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech, вместе разработавшие вакцину, в совокупности поставили свыше 1 млрд доз препарата (данные на 21 июля). Благодаря вакцине продажи Pfizer во втором квартале взлетели на 92% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до $18,98 млрд. В первом квартале рост составил 45%.
При этом доходы Pfizer могут вырасти еще больше, учитывая, что в июне ВОЗ разрешила использовать прививку от Pfizer/BioNTech для детей от 12 до 15 лет.
Кроме того, компании приступили к разработке третьей дозы вакцины, которая может понадобится, так как действие первых двух доз слабеет через полгода после применения.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что акции биотехнологической компании Moderna подорожали на 8,6% во время торгов постмаркета на бирже NASDAQ 15 июля, достигнув исторического максимума $282,35 за бумагу.