Акции Pfizer побили рекорд. Стоимость выросла до $48,57 за акцию

Акции фармацевтической компании Pfizer достигли исторического максимума, обновив рекорд, установленный 22 года назад. Об этом пишет РБК.

Фото: inventure.com.ua

Торги на бирже

На торгах во вторник, 10 августа, котировки выросли на 5,6% по сравнению с предыдущим днем, составив $48,57 за акцию.

Это максимальный уровень с апреля 1999 года. Тогда стоимость акций Pfizer достигла $47,39. Процентный прирост котировок также максимальный с ноября прошлого года, когда компания опубликовала положительные данные по своей вакцине от коронавируса COVID-19.

Позднее во вторник рост немного замедлился и акции компании завершили торги приростом на 4,81% — на уровне $48,19.

Что говорят инвесторы

«Я думаю, что Pfizer, наконец, получил признание за вакцину», — сказал по поводу взлета акций управляющий портфелем Gabelli Funds Джефф Джонас. Инвесткомпания владеет пакетом акций Pfizer.

Раньше инвесторы относились к вакцине как к «единовременному вливанию денежных средств… к сожалению, этот бизнес будет долговечным», — также отметил Джонас и добавил, что Pfizer сможет использовать технологию производства вакцины против других болезней. Эксперта процитировал Reuters.

Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech, вместе разработавшие вакцину, в совокупности поставили свыше 1 млрд доз препарата (данные на 21 июля). Благодаря вакцине продажи Pfizer во втором квартале взлетели на 92% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до $18,98 млрд. В первом квартале рост составил 45%.

При этом доходы Pfizer могут вырасти еще больше, учитывая, что в июне ВОЗ разрешила использовать прививку от Pfizer/BioNTech для детей от 12 до 15 лет.

Кроме того, компании приступили к разработке третьей дозы вакцины, которая может понадобится, так как действие первых двух доз слабеет через полгода после применения.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что акции биотехнологической компании Moderna подорожали на 8,6% во время торгов постмаркета на бирже NASDAQ 15 июля, достигнув исторического максимума $282,35 за бумагу.