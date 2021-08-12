Сенат США одобрил план на $1 триллион. Реакция рынка

10 августа Верхняя палата Конгресса США (Сенат) приняла инфраструктурный план на сумму $1 трлн. Программа помощи президента Джо Байдена включает масштабную модернизацию всей инфраструктуры страны. Об этом пишет РБК.

Фото: glavcom.ua

На что пойдут деньги

Среди главных трат — строительство дорог, обновление энергетической и коммунальной систем, а также адаптация к «зеленым» технологиям.

«Сегодня мы доказали, что демократия все еще может работать. Мы все еще можем собраться вместе, чтобы сделать большие вещи, важные вещи для американского народа», — заявил президент США Джо Байден в Белом доме.

Что дальше

Теперь законопроект должен быть принят в Палате Представителей, нижней палате Конгресса США , которая находится на каникулах до 20 сентября. Ее спикер Нэнси Пелоси заявила, что не допустит голосования по инфраструктурному плану, пока Сенат не примет пакет социальных расходов на $3,5 млрд.

Как отреагировал рынок

После выхода новости выросли акции металлургов, застройщиков и прочих бизнесов, продукция которых может понадобиться для осуществления плана, обратил внимание американский агрегатор инвестиционных идей Seeking Alpha.

Сталелитейные компании

Nucor — рост на 9,85%, до $118,4

U.S. Steel — рост на 5,73%, до $28,58

Cleveland-Cliffs — рост на 5,43%, до $26,12

Производители меди и алюминия

Freeport-McMoRan — рост на 5,2%, до $38,35

Alcoa — рост на 8,02%, до $43,78

Девелоперы и стройоборудование

Caterpillar — рост на 2,55%, до $214,22

Fluor — рост на 2,86%, до $17,63

Производители стройматериалов

Vulcan — рост на 2,63%, до $188,05

Martin Marietta — рост на 2,74%, до $379,41

Eagle Materials — рост на 2,97%, до $149,67

Напомним

Документ предусматривает расходы в размере $550 млрд в течение первых пяти лет. Данный план в отличие от первоначального объемом $2,25 трлн стал не просто меньше — он уже не имеет связки с повышением налогов.