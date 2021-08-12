С начала запуска рынка украинцы продали почти 12,5 тыс га земли

С начала запуска рынка украинцы продали почти 12,5 тыс га земли

С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 6 118 земельных сделок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 4 635 нотариуса. Всего заявлений – 5 196, из которых согласованы 4 585, в очереди на рассмотрение – 10, отказ получили – 601.

Согласно данным ведомства, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 12 414 га.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.


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