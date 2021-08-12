Оператор Северного потока-2 сообщил о начале работ по заполнению газом первой нитки

Оператор Северного потока-2 сообщил о начале работ по заполнению газом первой нитки

Оператор проекта "Северный поток-2" сообщил о начале пусконаладочных работ по заполнению газом первой нитки трубопровода. Об этом говорится на сайте Nord Stream 2 AG.

Компания уточнила, что строительство морского участка первой нитки газопровода полностью завершено.

"Осуществлен захлест – уложенные со стороны РоSSии и Германии морские секции трубопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями", — поясняется в пресс-релизе.

Ранее OilPoint сообщал, что трубоукладочной барже "Фортуна" осталось построить 21,02 км нитки A "Северного потока-2", в том числе 7,19 км в ИЭЗ Дании и 13,83 км в ИЭЗ Германии.

По срокам ожидания прежние — завершение трубоукладки 30 августа, полного завершения строительства с учетом надводного захлеста — 5 сентября.

МинПром по материалам OilPoint

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