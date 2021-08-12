Минторг США пошел навстречу производителям арматуры из Турции

Минторг США пошел навстречу производителям арматуры из Турции

Министерство торговли США в рамках повторного расследования импорта арматуры из Турции в период с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. приняло предварительное решение о снижении действующих антидемпинговых пошлин на эту продукцию.

В частности, было установлено, что компания Habas не осуществляла поставок в этот период, а Colakoglu Metal не экспортировала свою продукцию по демпинговым ценам. Для обоих компаний ставка антидемпинговой пошлины была обнулена.

Для прочих турецких производителей демпинговая маржа была определена на уровне 1,05%. Если это решение будет подтверждено в финальной части расследования, пошлины существенно снизятся по сравнению с нынешними 5,30-12,41%.

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