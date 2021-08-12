Общий экспорт электроэнергии из Украины в 297 раз превысил импорт

Суммарный объем импорта электроэнергии в Украину в июле 2021 года продолжает оставаться на очень низком уровне и составил 1,2 млн кВт-ч. Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", это самый низкий показатель с начала работы нового рынка электроэнергии в июле 2019 года.



В то же время общий экспорт электроэнергии составил 366,3 млн кВт-ч, что в 297 раз больше объема импорта.



"Такое соотношение объясняется тем, что электроэнергия в июле 2021 года импортировалась только из одной страны ЕС и его отсутствием в торговую зону "ОЭС Украины" (из РоSSии, Беларуси и Молдовы)", – отмечается в сообщении.



В целом за 7 месяцев 2021 года объем экспорта электроэнергии превышает импорт почти в 2,2 раза – 2,13 млрд кВт-ч против 987 млн ??кВт-ч.



В частности, объем импорта электроэнергии в июле составил всего 0,01% от общего электропотребления (брутто), или 0,3% от общего потребления в торговой зоне "остров Бурштынской ТЭС". Импорт электроэнергии в торговую зону "ОЭС Украины" в июне отсутствовал в соответствии с решением НКРЭКУ.



