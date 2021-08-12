Сенат одобрил выделение $1 трлн на "большое строительство" в США

Американские власти хотят модернизировать дороги, железные дороги и аэропорты.

Сенат одобрил выделение $1 трлн на "большое строительство" в США
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США во вторник, 10 августа, одобрил законопроект о рекордных инвестициях в модернизацию инфраструктуры страны - автомобильных дорог, железных дорог, аэропортов и вокзалов. Объем инвестиций превысит 1 триллион долларов.

69 сенаторов высказались за, 30 - против, пишет "Голос Америки".

Предложенные обеими партиями инвестиции в обновление и развитие инфраструктуры рассматриваются в США как крупнейшие за многие десятилетия. Опросы показывают, что эти меры поддерживает и значительная часть граждан.

Перед голосованием в Сенате президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис выступили с обращениями по поводу принятия двухпартийного инфраструктурного соглашения. Харрис заявила, что страна приблизилась к осуществлению исторических инвестиций в инфраструктуру США, а Байден поблагодарил сенаторов от Демократической и Республиканской партий за выполненную ими работу.

"Смерть этого законопроекта была объявлена несколько преждевременно... Мы находимся на пороге инфраструктурного десятилетия, которое, я искренне верю, поменяет Америку. Сегодня мы доказали, что демократия все еще может работать", - заявил Байден.

Президент напомнил, что работа над пакетом все еще далека от завершения: законопроект нужно утвердить в Палате представителей. Байден заявил, что он с нетерпением ждет голосования. Неожиданностей в данном случае быть не должно: у демократов большинство в Палате представителей.

Напомним, весной 2021 года Байден представил план обновления инфраструктуры на общую сумму 2 трлн долларов. Программа получила название American Jobs Plan и будет реализовываться в течение 2020-х годов. Планируемый размах плана - огромный и очень амбициозный. Планировалось, что он затронет всю инфраструктуру, начиная с дорог и железных дорог и заканчивая водопроводными трубами.

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