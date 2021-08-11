Сенат США одобрил новые требования к налоговой отчётности по криптовалютам

Новый законопроект об инфраструктуре на $1 триллион был принят Сенатом США во вторник. В его рамках государство профинансирует в том числе технологический сектор, вложив деньги в расширение доступности широкополосного интернета и развитие электротранспорта. Кроме того, законопроект включает новые требования к налоговой отчётности для транзакций с криптовалютой. Однако он ещё должен быть одобрен Палатой представителей и подписан президентом.

CNBC

Одной из наиболее обсуждаемых частей законопроекта в последние дни были более строгие требования к налоговой отчётности по транзакциям с криптовалютой. По оценкам Объединённого комитета по налогообложению, предоставление налоговой отчётности за криптовалюту позволит собрать около $28 миллиардов налогов. Они были задуманы как способ профинансировать изрядную часть законопроекта, но вызвали ожесточённые споры о возможных непредвиденных последствиях. Положение о расширении требований к криптовалютной отрасли было направлено на введение более строгих правил налоговой отчётности по транзакциям с криптовалютой, хотя лидеры отрасли предупредили, что оно затронет разработчиков программного обеспечения в качестве брокеров в соответствии с формулировкой законопроекта. Группа сенаторов предложила поправку, чтобы исправить возможные недоразумения, однако, в конечном итоге эта поправка была отклонена.

На расширение доступа к интернет-услугам США в рамках законопроекта выделят $65 миллиардов. Законодатели отмечают, что пандемия подчеркнула важность широкополосного доступа к интернету, а также продемонстрировала проблемы с доступом к Сети в сельских районах и некоторых городских районах с низким уровнем жизни. Законопроект включает программу грантов на сумму $42,5 миллиарда для финансирования развёртывания широкополосной связи в регионах с ограниченным доступом к Сети.

Законопроект также предполагает финансирование установки зарядных станций для электромобилей по всей стране на сумму $7,5 миллиарда. Однако, по мнению экспертов, это намного меньше, чем необходимо для создания полноценной инфраструктуры. Консалтинговая компания AlixPartners ранее заявляла, что для создания сети зарядных станций, которая сможет обслуживать количество электромобилей, ожидаемое к 2030 году, потребуется $50 миллиардов.

Часть финансирования пойдёт на усиление кибербезопасности страны. После года кибератак, охвативших как частный сектор, так и правительственные учреждения, Конгресс решил выделить около $2 миллиардов на кибербезопасность. $1 миллиард будет направлен на финансирование программы грантов для правительств штатов и местных органов власти. Другая часть средств пойдёт на укрепление безопасности электросетей и Министерству внутренней безопасности для исследований и разработок в сфере кибербезопасности.



