Ко Дню Независимости Нацбанк вводит в обращение пять новых монет

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Ко Дню Независимости Национальный банк Украины введет в обращение четыре памятные и одну инвестиционную монету.

Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает Укринформ.

"В этом году, выпуская в обращение памятные монеты, посвященные судьбоносному событию, Национальный банк делает упор на традициях, исторической памяти народа, на своеобразном ДНК нации. Уже в августе появятся 5 монет "К 30-летию Независимости Украины" из серии "Возрождение украинской государственности", - сказал Зайвенко.

По его словам, 10 августа в обороте появилась первая монета (номиналом 5 грн), которая изготовлена из нейзильбера. Ее тираж - 50 тыс. шт., стоит она 71 грн.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Другие монеты будут доступны украинцам с 17 августа. Это серебряная монета номиналом 10 грн (тираж - 3 тыс. шт., ориентировочная стоимость 1846 грн), полукилограммовая серебряная монета номиналом 50 грн (тираж - 500 шт., стоимость около 20 тыс. Грн) и золотая монета номиналом 250 грн (приблизительная цена - 140 тыс. грн).

Также Нацбанк выпустит инвестиционную серебряную монету номиналом 1 грн (тираж - 15 тыс. шт.). Как отметил Баглай, уникальность этой монеты в том, что со временем цена на нее может только расти, ведь ее выпуск будет лимитирован.