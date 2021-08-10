Глава ГФС рассказал о результатах борьбы с теневым сектором экономики в Украине

Объем теневого сектора составляет около 25-30% экономики Украины, в результате чего государственный бюджет недополучает десятки миллиардов гривень ежегодно. Для борьбы с этим явлением Государственная фискальная служба вводит новые аналитические методы работы и усиливает взаимодействие с легальным бизнесом.

Об этом говорится в колонке главы ГФС Вадима Мельника для портала “Фокус”.

"Оценки теневой части украинской экономики существенно различаются, в зависимости от методики подсчета, однако в среднем составляют 25-30%. В денежном эквиваленте - это десятки миллиардов гривень, которые не учитываются в официальном экономическом обороте государства, и которые недополучают социальная сфера и фонды развития", - отмечает Мельник.

В течение первых 7 месяцев 2021 года сотрудникам ГФС удалось обнаружить 100 незаконных производств товаров подакцизной группы и изъять готовой продукции на общую сумму почти 2,5 млрд грн.

"Своих покупателей не нашли почти 2 млн тонн контрафактного спирта и 560 тонн ликероводочных изделий общей стоимостью почти полмиллиарда гривень. Изъяли более 40 тыс. тонн незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов, поэтому теневики этой области недосчитались 1,2 млрд грн прибыли. Не дошли до точек продаж почти 13,6 млн пачек контрафактных сигарет на сумму 720 млн грн", - уточняет глава ГФС.

Важным направлением борьбы с теневым рынком является налаживание эффективного диалога с легальным бизнесом. Для этого Государственная фискальная служба создала отдельный орган — Офис эффективного взаимодействия с бизнесом, обеспечивающий консолидированное сотрудничество между ГФС и бизнес-сообществами. Инициатива была одобрена 20 бизнес-ассоциациями Украины.

"Например, мы ускорили механизм получения и рассмотрения обращений от бизнеса. При необходимости сами обращаемся к предпринимателям, разъясняем причины силового вмешательства в их деятельность, обосновываем законность. И недоразумения исчезают. После такой коммуникации предприниматели выражают готовность сотрудничать", - добавляет глава ГФС Вадим Мельник.

Ранее сообщалось, что экономический эффект работы ГФС с начала года превысил 14 млрд грн.

Вадим Мельник возглавляет Государственную фискальную службу с декабря 2020 года.