Китай значительно сократил импорт меди

По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в июле 2021 г. национальный импорт меди и медной продукции составил 424,3 тыс. т. Это на 1% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 44,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года.



Всего за семь месяцев китайские компании импортировали 3,214 млн. т меди, что на 10,6% уступает показателю аналогичного периода годичной давности.



Как отмечает государственная исследовательская компания Antaike, импорт сократился под действием повышения цен на медь и снижения активности в промышленности и строительном секторе. Кроме того, в июле китайские власти продали 50 тыс. т меди из госрезерва, чтобы сбить резкий подъем цен.



Еще одним негативным фактором для импорта меди стало ослабление запрета на импорт промышленных отходов. По оценкам Antaike, в этом году на китайский рынок поступит порядка 400-500 тыс. т меди в виде лома.



Импорт медного концентрата в Китай составил в июле 1,887 млн. т. Это на 13,0% больше, чем в июне, и на 5,1% больше, чем в июле 2020 г.



В то же время, производство катодной меди, по данным издания Shanghai Metals Market (SMM), составило в Китае в июле 830,5 тыс. т. Это всего на 0,1% превышает июньский уровень, но на 10,8% меньше, чем в июле прошлого года. В целом за семь месяцев китайские компании произвели около 5,875 млн. т меди, превысив показатель аналогичного периода годичной давности на 13,3%.



Как отмечает SMM, в июле некоторые китайские компании сократили выпуск меди из-за плановых ремонтов и перебоев с поставками электроэнергии в ряде провинций на юге страны. По мнению аналитиков издания, в августе эти проблемы только усугубятся.



