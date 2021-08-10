Крупнейшая в мире сеть кинотеатров начнет продавать билеты за биткоины

Оператор крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment планирует до конца 2021 года запустить технологию получения оплаты за билеты в кино в биткоинах. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Адам Арон, обсуждая ее финансовые результаты телефону, пишет Reuters.

Фото: sharespro

Планы компании

AMC планирует в текущем году оснастить все свои кинотеатры необходимыми технологиями для приема биткоинов.

Кроме того, в сети начнут принимать для оплаты Apple Pay и Google Pay, приводит портал Deadline слова исполнительного директора AMC.

Клиенты AMC смогут покупать билеты в кино с помощью биткоинов во всех кинотеатрах США до конца 2021 года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Латвийская авиакомпания начала продажи билетов за криптовалюту.

AMC Entertainment

AMC Entertainment владеет около 1 тыс. кинотеатров в США и Европе. Несмотря на рост выручки, по итогам второго квартала убытки компании составили $ 344 млн. Она смогла возобновить работу всех своих кинотеатров только в конце июня текущего года.

В начале текущего года AMC находилась на грани банкротства из-за карантинных ограничений. Многие кинотеатры были закрыты, а студии отложили премьеры своих фильмов.

Однако пользователи соцсетей спровоцировали резкий рост стоимости нескольких акций, в том числе AMC. В результате сеть смогла разместить дополнительные ценные бумаги, привлечь средства и избежать банкротства.