Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%

Японская компания SoftBank отчиталась о 39% падении чистой прибыли за первый финансовый квартал, несмотря на получение высоких доходов своего фонда Vision Fund. Об этом сообщает Reuters.

Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%
Фото: marketplace.org

Финпоказатели

Чистая прибыль SoftBank в отчетном периоде снизилась на 39% в годовом выражении, до 761,5 млрд иен ($6,9 млрд). Это первое снижение данного показателя холдинга за последние пять кварталов.

В отчетном периоде Vision Fund получил прибыль в размере 236 млрд иен за счет листинга ряда компаний из инвестиционного портфеля фонда.

Благодаря этому были компенсированы убытки от падения акций таких фирм, как онлайн-ретейлер Coupang.

За прошлый квартал фонд заработал 310 миллиардов иен от продажи акций сервиса доставки еды DoorDash Inc и сервиса заказа такси Uber Technologies Inc.

На конец июня SoftBank принадлежали акции публичных компаний на сумму $13,6 миллиарда.

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