Индия нарастила экспорт проката на 10%

Индия нарастила экспорт проката на 10%

По данным Joint Plant Committee (JPC), подразделения Министерства металлургической промышленности Индии, в июле текущего года национальный экспорт готовой стальной продукции (без учета полуфабрикатов) достиг 1,512 млн т, что на 10% превысило показатель аналогичного месяца прошлого года и на 11% - июля 2020 г.

Всего за первые четыре месяца текущего финансового года (апрель/март) индийские металлургические компании отправили за рубеж около 5,07 млн. т стальной продукции. В тот же период 2020 г. индийский экспорт стали достиг 7,8 млн. т, но порядка 3 млн. т из того объема пришлось на полуфабрикаты, доля которых в этом году значительно уменьшилась.

Как отмечает индийский интернет-ресурс SteelMint, металлургические компании снова увеличивают экспорт стали вследствие сокращения внутреннего спроса из-за второй волны коронавируса и снижения деловой активности во время дождливого сезона. Большая часть внешних поставок приходится на листовой прокат.

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