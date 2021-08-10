ЕС выделил еще 35 млн евро на ускорение вакцинации в странах Восточного партнерства

Это дополнение к первому пакету поддержки на 40 млн евро, начатому в феврале.

ЕС выделил еще 35 млн евро на ускорение вакцинации в странах Восточного партнерства
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Европейская комиссия увеличила с 40 до 75 миллионов евро свой пакет помощи для развертывания вакцинации против COVID-19 и ускорения кампаний иммунизации в шести странах Восточного партнерства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С помощью нового пакета помощи в размере 35 млн евро ЕС стремится существенно расширить доступ к вакцинам в регионе Восточного партнерства на фоне глобального дефицита вакцин, облегчая обмен вакцинами между странами-членами ЕС и возмещая расходы", - говорится в заявлении.

Это дополнение к первому пакету поддержки на 40 млн евро, начатому в феврале. В рамках программы по всему региону были предоставлены более 11миллионов единиц средств индивидуальной защиты, 12 тыс. лабораторных наборов, более 1 500 аппаратов ИВЛ, концентраторы кислорода и пульсоксиметры, а также более 20 тысяч наборов для ПЦР-тестирования.

Новый пакет будет поддерживать эффективное развертывание вакцин, полученных партнерами непосредственно через механизм обмена вакцинами ЕС и косвенно через программу ООН COVAX, а также по прямым закупкам у производителей вакцин против COVID-19.

К странам Восточного партнерства относятся Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Южной Корее закроют 11 криптовалютных биржВ Южной Корее закроют 11 криптовалютных бирж
Нацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банкахНацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банках
Kakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиардаKakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиарда
SoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиардаSoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиарда
Минфин снизил прогноз выплат по госдолгу на 1,2 миллиарда гривенМинфин снизил прогноз выплат по госдолгу на 1,2 миллиарда гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Газпром вернулся к минимальной прокачке газа по газопроводу Ямал-ЕвропаГазпром вернулся к минимальной прокачке газа по газопроводу Ямал-Европа
Цены на газ в Европе опять поднялись выше 540 долл.Цены на газ в Европе опять поднялись выше 540 долл.
Газпром начал экстренный отбор газа из подземных хранилищ в Европе и РоSSииГазпром начал экстренный отбор газа из подземных хранилищ в Европе и РоSSии
Пожар на заводе Газпрома заставил цену на газ в Европе подняться выше 540 долл.Пожар на заводе Газпрома заставил цену на газ в Европе подняться выше 540 долл.
Европейцы не спешат тратить деньги. Как это повлияет на экономикуЕвропейцы не спешат тратить деньги. Как это повлияет на экономику
Цены на газ в Европе и мире сейчас самые высокие за последние 20 летЦены на газ в Европе и мире сейчас самые высокие за последние 20 лет
"Газпром" остановил закачку газа в европейские подземные хранилища"Газпром" остановил закачку газа в европейские подземные хранилища
"Газпром" сократил закачку газа в европейские подземные хранилища"Газпром" сократил закачку газа в европейские подземные хранилища
Предприниматели купили на межбанке валюту без обязательств почти на 30 миллионов. В лидерах евро, доллар и иенаПредприниматели купили на межбанке валюту без обязательств почти на 30 миллионов. В лидерах евро, доллар и иена
Еврокомиссия вернется к вопросу выделения Украине 600 млн евро в сентябреЕврокомиссия вернется к вопросу выделения Украине 600 млн евро в сентябре
Последние новости
Подгружаем последние новости