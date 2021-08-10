ЕС выделил еще 35 млн евро на ускорение вакцинации в странах Восточного партнерства

Это дополнение к первому пакету поддержки на 40 млн евро, начатому в феврале.

Европейская комиссия увеличила с 40 до 75 миллионов евро свой пакет помощи для развертывания вакцинации против COVID-19 и ускорения кампаний иммунизации в шести странах Восточного партнерства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С помощью нового пакета помощи в размере 35 млн евро ЕС стремится существенно расширить доступ к вакцинам в регионе Восточного партнерства на фоне глобального дефицита вакцин, облегчая обмен вакцинами между странами-членами ЕС и возмещая расходы", - говорится в заявлении.

Это дополнение к первому пакету поддержки на 40 млн евро, начатому в феврале. В рамках программы по всему региону были предоставлены более 11миллионов единиц средств индивидуальной защиты, 12 тыс. лабораторных наборов, более 1 500 аппаратов ИВЛ, концентраторы кислорода и пульсоксиметры, а также более 20 тысяч наборов для ПЦР-тестирования.

Новый пакет будет поддерживать эффективное развертывание вакцин, полученных партнерами непосредственно через механизм обмена вакцинами ЕС и косвенно через программу ООН COVAX, а также по прямым закупкам у производителей вакцин против COVID-19.