Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000

Старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун в новом отчете спрогнозировал рост курса первой криптовалюты до отметки $100 000. Он отметил мощную поддержку цифрового золота и Ethereum в последние месяцы и старт фазы роста этих активов, пишет Forklog.

Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000
Фото: Майк Макглоун

Что говорит стратег

«Биткоин, похоже, нашел поддержку около отметки $30 так же, как это было на $4000 в начале 2019 года. Мы видим параллели с теми событиями и, судя по всему, биткоин вполне может достичь $100?000», — пояснил Макглоун.

Аналитик добавил, что быки готовятся к следующему шагу на рынке криптовалют. Он также подчеркнул, что курс цифрового золота долго находился ниже 20-недельной скользящей средней, что говорит о распродаже биткоина среди «слабых» покупателей.

«Биткоин становится цифровым золотом в идущем в этом направлении мире, пока Ethereum развивается как платформа для диджитализации финансов», — отметил старший стратег Bloomberg Intelligence.

Прогнозы аналитика

В конце июля Макглоун заявил, что цена биткоина скорее вернется к отметке $60?000, чем упадет до $20?000.

В конце марта он спрогнозировал рост курса первой криптовалюты до уровня $400?000.

Курс 10 августа

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость биткоина по состоянию на 08:00 составляет $45,569 за монету. Капитализация цифровой монеты превышает $860 млрд.

Как изменился курс биткоина

Ранее «Минфин» писал, что цена биткоина на криптобирже Binance 9 августа выросла на 5%. Стоимость главной криптовалюты достигала отметки в $45,7 впервые с 18 мая.

Стремительный рост биткоина наблюдался вечером 6 августа. Тогда криптовалюта за час подорожала на 7% и достигла отметки в $43,3 тыс. Вечером 5 августа произошла аналогичная ситуация. Котировки цифровой монеты также за несколько часов выросли на 10%. До этого цена главной криптовалюты опускалась до $37,5 тыс.

Курс биткоина поднимался до исторического максимума в $64,3 тыс. 14 апреля. После этого цена главной криптовалюты начала снижаться. 22 июня стоимость цифровой монеты упала до $28,8 тыс. впервые с января текущего года.

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