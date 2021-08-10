Стартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 году
В прошлом году суммарная стоимость технологических стартапов Юго-Восточной Азии оценивались в $340 млрд. По прогнозам венчурной фирмы Jungle Ventures, до 2025 эта цифра может увеличиться до $1 трлн,
При своих расчетах Jungle использовала открытую информацию о 31 стартапе, стоимость которых стартует от $250 млн. Компания также пыталась учесть пробелы в информации — например то, что детали многих операций с венчурным капиталом не разглашаются.
Амит Ананд, сооснователь Jungle Ventures, считает, что настоящая цифра может значительно превышать $340 млрд.
«Мы делали очень много приблизительных оценок, поэтому достаточно легко предположить, что мы что-то не учли», — комментирует он. По мнению Ананда, если страны Юго-Восточной Азии будут расти такими же темпами, как в последние 3?5 лет, что он считает вероятным, сектор достигнет $1 трлн еще до 2025.
Потенциал региона
Юго-Восточная Азия является домом для почти 400 млн интернет-пользователей и 10% из них впервые получили доступ к интернету только в 2020.
Интернет-экономика в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме и Таиланде — крупнейших экономиках региона — превысит $300 млрд к 2025. Об этом свидетельствует отчет Google, Temasek Holdings и Bain & Company.
Местные стартапы не жалуются на отсутствие финансирования — за первые три месяца года, они привлекли рекордные $6 млрд. По мнению Ананда, преимущество стартапов региона заключается в том, что они имеют перед собой опыт американских, китайских и индийских компаний и могут усвоить их уроки.
Как стартапы выходят на биржу
Несколько известных в регионе стартапов планируют выход на биржу, некоторые из них уже объявили свои грандиозные IPO планы. Так сервис такси и доставки Grab планирует выйти на биржу через слияние с SPAC, при оценке в $39,6 млрд, индонезийский технический гигант GoTo Group также планирует скоро выйти на биржу. Сингапурское агентство недвижимости PropertyGuru выйдет на биржу через SPAC.
Однако популярный среди Юго-Азиатских компаний выход на биржу через SPAC вызовет более придирчивое отношение инвесторов, особенно из США, считает Майкл Линтс, партнер компании Golden Gate Ventures.
Ананд поощряет стартапы выходить на биржу через IPO как можно раньше. По его мнению, хотя местные биржи пока не способны проводить мега-IPO, которые происходят в США, компании стоимостью менее $5 млрд могут выиграть от листинга на местных рынках. Хотя аналитик добавляет, что конечной целью должнен быть двойной листинг.