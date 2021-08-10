Стартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 году

В прошлом году суммарная стоимость технологических стартапов Юго-Восточной Азии оценивались в $340 млрд. По прогнозам венчурной фирмы Jungle Ventures, до 2025 эта цифра может увеличиться до $1 трлн, пишет CNBC.

Фото: bloomberg.com

При своих расчетах Jungle использовала открытую информацию о 31 стартапе, стоимость которых стартует от $250 млн. Компания также пыталась учесть пробелы в информации — например то, что детали многих операций с венчурным капиталом не разглашаются.

Амит Ананд, сооснователь Jungle Ventures, считает, что настоящая цифра может значительно превышать $340 млрд.

«Мы делали очень много приблизительных оценок, поэтому достаточно легко предположить, что мы что-то не учли», — комментирует он. По мнению Ананда, если страны Юго-Восточной Азии будут расти такими же темпами, как в последние 3?5 лет, что он считает вероятным, сектор достигнет $1 трлн еще до 2025.

Потенциал региона

Юго-Восточная Азия является домом для почти 400 млн интернет-пользователей и 10% из них впервые получили доступ к интернету только в 2020.

Интернет-экономика в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме и Таиланде — крупнейших экономиках региона — превысит $300 млрд к 2025. Об этом свидетельствует отчет Google , Temasek Holdings и Bain & Company.

Местные стартапы не жалуются на отсутствие финансирования — за первые три месяца года, они привлекли рекордные $6 млрд. По мнению Ананда, преимущество стартапов региона заключается в том, что они имеют перед собой опыт американских, китайских и индийских компаний и могут усвоить их уроки.

Как стартапы выходят на биржу

Несколько известных в регионе стартапов планируют выход на биржу, некоторые из них уже объявили свои грандиозные IPO планы. Так сервис такси и доставки Grab планирует выйти на биржу через слияние с SPAC, при оценке в $39,6 млрд, индонезийский технический гигант GoTo Group также планирует скоро выйти на биржу. Сингапурское агентство недвижимости PropertyGuru выйдет на биржу через SPAC.

Однако популярный среди Юго-Азиатских компаний выход на биржу через SPAC вызовет более придирчивое отношение инвесторов, особенно из США , считает Майкл Линтс, партнер компании Golden Gate Ventures.