Аналитики спрогнозировали рекордный за 10 лет рост бонусов на Уолл-стрит

Большинство сотрудников Уолл-стрит могут ожидать двузначного увеличения бонусов в этом году по сравнению с 2020 годом. Выплаты инвестиционным банкирам могут составить рекордные за последние десять лет суммы,передает Reuters cо ссылкой на отчет консалтинговой компании Johnson Associates.

Аналитики спрогнозировали рекордный за 10 лет рост бонусов на Уолл-стрит
Фото: focus.ua

«Отрасль достигла такого уровня, который в прошлом году мы считали невозможным», — сказал глава компании за отчетом которой следят участники финансового рынка Алан Джонсон.

Прогноз аналитиков

По его оценкам, инвестиционные банкиры смогут рассчитывать в этом году на самые большие бонусные чеки примерно за десятилетие, благодаря беспрецедентному всплеску сделок в 2021 году, пишет Forbes.

Так, банкиры, занимающиеся андеррайтингом, могут получить увеличение бонуса на 30%, сотрудники инвестбанков, занимающиеся консультационной работой, продажами акций и трейдингом, — на 20-25%.

Управляющие активами, хедж-фонды и частные инвесторы могут увидеть рост на 10-15%, в то время как трейдеры с фиксированным доходом, розничные и коммерческие банкиры должны ожидать, что бонусы будут одинаковыми, сказал Джонсон.

Напомним

В 2020 году бонусы Уолл-стрит снизились из-за экономического удара от блокировки из-за covid-19, но отскок в 2021 году показывает, что финансовые руководители чувствуют, что их бизнес восстановился после того, как пандемия стерла с рынков $21 трлн в период с февраля по март прошлого года, сказал Джонсон.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Южной Корее закроют 11 криптовалютных биржВ Южной Корее закроют 11 криптовалютных бирж
Нацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банкахНацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банках
Kakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиардаKakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиарда
SoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиардаSoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиарда
Минфин снизил прогноз выплат по госдолгу на 1,2 миллиарда гривенМинфин снизил прогноз выплат по госдолгу на 1,2 миллиарда гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Японская Kobe Steel заявила о прибыли, обусловленной ростом производстваЯпонская Kobe Steel заявила о прибыли, обусловленной ростом производства
Власти Японии ожидают роста производства и экспорта сталиВласти Японии ожидают роста производства и экспорта стали
Министерство экономики заявило о росте ВВП Украины в 1%Министерство экономики заявило о росте ВВП Украины в 1%
Украина может собрать рекордный урожай за все 30 лет независимостиУкраина может собрать рекордный урожай за все 30 лет независимости
Запасы угля на складах тепловых электростанций сократились на 37%Запасы угля на складах тепловых электростанций сократились на 37%
Украинский рынок M&A восстановил темпы роста, но стоимость сделок упала на 38%Украинский рынок M&A восстановил темпы роста, но стоимость сделок упала на 38%
В центре Киева реконструируют дом начала XX века - бывший офис "Киевметростроя"В центре Киева реконструируют дом начала XX века - бывший офис "Киевметростроя"
Минэкономики заявило о росте промпроизводства за полгода на 2,1%Минэкономики заявило о росте промпроизводства за полгода на 2,1%
Из за отсутствия топлива в Украине простаивают 11 энергоблоков ТЭС и ТЭЦИз за отсутствия топлива в Украине простаивают 11 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ
В Украине резко замедлился рост промпроизводстваВ Украине резко замедлился рост промпроизводства
Последние новости
Подгружаем последние новости