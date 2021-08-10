Аналитики спрогнозировали рекордный за 10 лет рост бонусов на Уолл-стрит
Большинство сотрудников Уолл-стрит могут ожидать двузначного увеличения бонусов в этом году по сравнению с 2020 годом. Выплаты инвестиционным банкирам могут составить рекордные за последние десять лет суммы,
«Отрасль достигла такого уровня, который в прошлом году мы считали невозможным», — сказал глава компании за отчетом которой следят участники финансового рынка Алан Джонсон.
Прогноз аналитиков
По его оценкам, инвестиционные банкиры смогут рассчитывать в этом году на самые большие бонусные чеки примерно за десятилетие, благодаря беспрецедентному всплеску сделок в 2021 году, пишет Forbes.
Так, банкиры, занимающиеся андеррайтингом, могут получить увеличение бонуса на 30%, сотрудники инвестбанков, занимающиеся консультационной работой, продажами акций и трейдингом, — на 20-25%.
Управляющие активами, хедж-фонды и частные инвесторы могут увидеть рост на 10-15%, в то время как трейдеры с фиксированным доходом, розничные и коммерческие банкиры должны ожидать, что бонусы будут одинаковыми, сказал Джонсон.
Напомним
В 2020 году бонусы Уолл-стрит снизились из-за экономического удара от блокировки из-за covid-19, но отскок в 2021 году показывает, что финансовые руководители чувствуют, что их бизнес восстановился после того, как пандемия стерла с рынков $21 трлн в период с февраля по март прошлого года, сказал Джонсон.