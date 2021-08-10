Газпром вернулся к минимальной прокачке газа по газопроводу Ямал-Европа

Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" днем во вторник вернулся к прежнему минимальному уровню после некоторого увеличения в первые три часа новых газовых суток, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.



С 5 августа - дня масштабной аварии на уренгойском заводе "Газпрома" - поставки на входе в газотранспортную систему Германии составляют около 1,5 млн куб. м в час (в воскресенье поток снижался до 1,4 млн кубов в час). Утром во вторник поставки увеличивались до 1,8 млн куб. м, но этот показатель сохранялся только три часа.



5 августа на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке случился пожар. Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона - главной газоносной провинции в РоSSии.



Процесс стабилизации добываемого вместе с природным газом конденсата неразрывно связан с добычей газа.



Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья - это привело к существенному снижению добычи "Газпрома". Компании пришлось экстренно начать отбор из подземных хранилищ в Европе и РоSSии; снизились физические поставки газа на экспорт по газопроводу "Ямал-Европа", который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод.



Как сообщалось, на европейском рынке продолжается рост цен. На бирже ICE Futures ближайший в споту фьючерс на контракт на газовом хабе TTF во вторник уже дважды достигал уровня 44,55 евро за тысячу кВт.ч - это $540 за тысячу кубометров.



