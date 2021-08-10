Фонд гарантирования вкладов продал главный офис ВТБ Банка в центре Киева за 294 млн гривен

Покупателем стал бизнесмен Григорьев.

Фонд гарантирования вкладов продал главный офис ВТБ Банка в центре Киева за 294 млн гривен
Фото: ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц во вторник, 10 августа, провел аукцион по продаже главного офиса ВТБ Банка в центре Киева (угол Пушкинской и бульвара Шевченко). Здание продали за 294 млн гривен компании "Дипробудмашина" Вадима Григорьева.

По данным "ProZorro.Продажи", в торгах приняли участие три компании.

Ставка победившей была на 5% больше стартовой цены.

Григорьев стал владельцем восьмиэтажного офисного здания в центральной деловой части Киева. Рядом расположены торговые и бизнес-центры, пятизвездочный отель. В пешей доступности - улица Крещатик, Бессарабский рынок, станции метро "Театральная" и "Площадь Льва Толстого".

Здание имеет подземный паркинг, два лифта, автономное электроснабжение.

Напомним, что Григорьев не первый покупает недвижимость обанкротившихся банков.

В 2019 году, например, его фирмы приобрели БЦ "Сигма" в Киеве за 351 млн гривен и бывший офис банка "Хрещатик" на Прорезной за 425 млн гривен.

ВТБ Банк обанкротился в ноябре 2018 года. Правление Нацбанка признало его неплатежеспособным в связи с сокращением объема ликвидности и ухудшением финансового положения. РоSSийские владельцы ВТБ ничего не сделали для того, чтобы предотвратить неплатежеспособность и не предпринимали шагов для улучшения ликвидности банка.

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