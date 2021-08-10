Цены на газ в Европе опять поднялись выше 540 долл.

Цены на газ в Европе опять поднялись выше 540 долл.

Цены на газ в Европе в ходе торгов во вторник вновь превысили отметку в $540 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $542,5 за тыс. куб. м, увеличившись за день почти на 5%.

Цена газа вплотную подбиралась к $545 за тыс. куб. м на торгах 6 августа на фоне аварии на уренгойском заводе "Газпрома". Однако затем произошло снижение стоимости газа до около $526 за тыс. куб. м. С понедельника рост цены возобновился.

Ранее сообщалось, что "Газпром" почти восстановил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" к уровню до пожара на уренгойском заводе.

Напомним, что пожар на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту произошел 5 августа.

Из-за аварии до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата), который получает сырье с уренгойского завода. На фоне пожара поставки газа по газопроводу "Ямал — Европа" временно упали более чем вдвое. Вслед за этим цены на газ в Европе достигли очередного максимума, превысив 6 августа 540 долларов за тысячу кубометров.


МинПром по материалам OilPoint

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