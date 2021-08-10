Курс биткоина вырос. Капитализация превысила $860 миллиардов

Цена биткоина на криптобирже Binance за последние два часа выросла на 5%. Стоимость главной криптовалюты достигала отметки в $45,7 впервые с 18 мая.

Курс биткоина вырос. Капитализация превысила $860 миллиардов

Что с курсом

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость биткоина по состоянию на 14:30 составляет $45,728 за монету. Капитализация цифровой монеты превысила $860 млрд.

Динамика курса

Стремительный рост биткоина наблюдался вечером 6 августа. Тогда криптовалюта за час подорожала на 7% и достигла отметки в $43,3 тыс. Вечером 5 августа произошла аналогичная ситуация. Котировки цифровой монеты также за несколько часов выросли на 10%. До этого цена главной криптовалюты опускалась до $37,5 тыс.

Курс биткоина поднимался до исторического максимума в $64,3 тыс. 14 апреля. После этого цена главной криптовалюты начала снижаться. 22 июня стоимость цифровой монеты упала до $28,8 тыс. впервые с января текущего года.

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