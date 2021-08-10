Китайская Fuzhou Julitaihe построит в Пакистане прокатный завод за 360 млн долл.

Китайская Fuzhou Julitaihe построит в Пакистане прокатный завод за 360 млн долл.

Китайская металлургическая компания Fuzhou Julitaihe в рамках проекта Китайско-Пакистанского экономического коридора (CPEC) построит в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-востоке страны прокатный завод.

Стоимость проекта составит $50 млн., но, по данным дирекции CPEC и свободной экономической зоны Rashakai, в которой будет находиться предприятие, в целом объем инвестиций китайской компании составит $360 млн. Дополнительные средства будут вложены в основном в создание инфраструктуры.

Предприятие под названием Century Steel будет ежегодно выпускать до 250 тыс. т арматуры в год, что должно будет покрыть локальные потребности в этой продукции. Завод будет располагаться в непосредственной близости от шоссе, соединяющего Пакистан и Китай.

Для Fuzhou Julitaihe это уже не первый зарубежный проект. По данным пакистанских СМИ, компании принадлежат металлургические предприятия в Индонезии, Мьянме, Камбодже и Эфиопии совокупной производительностью около 3 млн т в год.

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