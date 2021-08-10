Один банк получил 140 миллионов короткого рефинанса НБУ

6 августа состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворена заявка одного банка на сумму 140 млн грн под 9%.

Фото: bank.gov.ua

Задолженность банков

По состоянию на 5 августа задолженность платежеспособных банков по рефинансу составляла 87 млрд грн.

Напомним

30 июля НБУ предоставил рефинансирование для одного банка на 130 млн грн под 9%. Заем привлек КИБ.

23 июля банки не привлекали у НБУ рефинансирование, тогда как график проведения тендеров по поддержанию ликвидности предусматривал для финучреждений возможность получить у регулятора в этот день короткие займы на срок до 82 дней.

9 июля Нацбанк провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней (3 месяца) и 1092 дней (3 года) по процентной ставке 7,5% годовых.

2 июля два банка получили 260 млн грн рефинансирования НБУ сроком до 84 дней под 7,5% годовых. Больше всего получил банк «Конкорд» — 150 млн грн.

17 июня стало известно, что Национальный начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции.

За май объем портфеля рефинансирования комбанков со стороны НБУ увеличился на 15,7 млрд — почти 88 млрд грн.

Львиная доля прироста произошла благодаря государственному Укрэксимбанку, нарастить долг перед Нацбанком практически вдвое — почти до 30 млрд грн, что составляет 34% всего портфеля рефинансирования от НБУ.