В июле финансовый рынок покинуло 21 финучреждение (инфографика)

В июле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 1946 до 1938. Количество банков осталась неизменным — 73. Об этом говорится в данных НБУ.

Фото: delo.ua

Как изменился рынок

За июль Национальный банк принял решение о регистрации 15 новых игроков небанковского финансового рынка, а именно — 12 финансовых компаний, одного ломбарда и двух лизинговых компаний.

В то же время в течение месяца был исключен из реестров 21 участник рынка, а именно — четыре страховщика, пять кредитных союзов, восемь финансовых компаний, три лизинговые компании и один ломбард.

Сейчас на небанковском рынке работают 160 non-life страховщиков (было 162) и 17 life страховщиков (было 19), 287 ломбардов, 303 кредитных союза (было 308), 137 лизинговых компаний (было 138), 973 финансовые компании (было 971) и 61 страховой брокер. На платежном рынке действуют 37 платежных систем, созданных резидентами, и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

В июле в Национальный банк поступило 537 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия.

Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей — 434. Количество запросов кредитных союзов составило 31 и страховщиков — 72.