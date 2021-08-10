Китайская China Molybdenum расширит медный рудник в Конго

Китайская компания China Molybdenum (CMOC) анонсировала новый проект расширения производительности медно-кобальтового рудника Tenke Fungurume (TFM) в ДР Конго. Объем инвестиций составит $2,51 млрд.



В июле 2021 г. компания завершила на TFM строительство новой обогатительной линии, позволяющей ежегодно перерабатывать 3,3 млн. т руды. Новый проект предусматривает запуск в 2023 г. еще трех линий совокупной мощностью 12,4 млн. т в год.



Благодаря реализации этого проекта CMOC рассчитывает увеличить производство меди на TFM на 200 тыс. т, а гидроксида кобальта — на 17 тыс. т металлического эквивалента в год. В 2020 г. на предприятии было получено 182,6 тыс. т меди и 15,4 тыс. т кобальта, а новые мощности, введенные в строй в июле, должны дать прибавку соответственно в 88,5 тыс. и 7,28 тыс. т в год.



В собственности китайской компании находится 80% акций TFM, которые она приобрела в 2016 г. у американской Freeport-McMoRan. Остальные 20% принадлежат государственной компании Gecamines из ДР Конго.



В конце 2020 г. CMOC приобрела месторождение Kisanfu, чьи запасы меди оцениваются в 6,28 млн т, а кобальта — в 3,1 млн т. Компания подписала соглашение о его совместном освоении с крупнейшим китайским производителем литийионных аккумуляторов Contemporary Amperex Technology.



