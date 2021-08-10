Интерпайп почти ушел с рынка сварных труб Украины из-за резкого подорожания штрипса

Украинская промышленная компания "Интерпайп" практически ушла с внутреннего рынка сварных труб строительного сортамента в связи с существенными колебаниями цен на штрипс в 1 полугодии 2021 года. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора "Интерпайп" Денис Морозов в интервью изданию "Металл Курьер".



"В связи с существенными колебаниями цен на штрипс в 1 полугодии "Интерпайп" практически ушел с рынка сварных труб строительного сортамента. Весной рост котировок на плоский прокат достигал 50-60 долл. в месяц, что превышало маржу в трубах приблизительно в 2 раза. Соответственно, было очень проблематично сформировать цену для конечного потребителя, и мы не решались брать на себя риски, стараясь продавать продукцию только со складов", - сказал он.



При этом топ-менеджер сообщил, что в 2021 году в определенные отрезки времени бесшовные трубы стоили дешевле, чем сварные. "Вот такой парадокс. Штрипс дорожал настолько быстро, что произвести из него сварную трубу с разумной себестоимостью было крайне проблематично. Мы даже приостанавливали работу трубоэлектросварочного цеха "Интерпайп НМТЗ", а квоту на поставку сварных труб в Европу использовали не полностью", - отметил Д.Морозов.



По его словам, в компании ждут, что в ближайшее время рынок стабилизируется, а завод в Новомосковске возобновит нормальную работу. "Ведь, такие колебания цен на плоский прокат уже были. К тому же сами клиенты отказываются покупать продукцию, которая каждый месяц дорожает на 100 долл. Они либо делают паузы, используя остатки на складах, либо покупают бесшовные трубы", - подчеркнул первый заместитель генерального директора "Интерпайп".

