Власти Канады запретили реализацию угольного проекта в провинции Альберта

Правительство Канады наложило запрет на реализацию угольного проекта Grassy Mountain в провинции Альберта, который продвигала австралийская компания Hancock Prospecting.



Инвестор собирался вложить около $600 млн. в строительство предприятия мощностью до 4,5 млн. т высококачественного коксующегося угля. Как заявляла Hancock, в течение запланированного 23-летнего срока функционирования оно бы выплатило в качестве налогов и ройялти около $1,35 млрд.



Однако решающее слово в судьбе проекта сыграла не экономика, а экология. Как заявил министр по делам окружающей среды Канады Джонатан Уилкинсон, строительство угольного предприятия могло бы привести к загрязнению водных источников и поставило бы под угрозу местную флору и фауну.



Местная общественность также однозначно высказалась против проекта. Согласно данным опроса, проведенного НГО Alberta Wilderness Association, 69% респондентов высказались против добычи угля в Скалистых горах, а 49% - против любой горнодобывающей деятельности в этом регионе.



Цены на коксующийся и энергетический уголь на мировом рынке сейчас находятся на многолетних максимумах. По оценкам специалистов, одной из причин этого подъема является недостаточное число новых проектов в отрасли. Под влиянием международной антиугольной кампании население западных стран выступает против угля, а банки не предоставляют финансирование.



