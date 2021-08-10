Суд отменил продажу Проминвестбанка

Решение принято по иску роSSийской госкорпорации "ВЭБ.РФ".

Суд отменил продажу Проминвестбанка
Фото: i.ua

Северный апелляционный хозяйственный суд 5 августа удовлетворил иск "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) и признал недействительным результаты аукциона по продаже Проминвестбанка, принадлежавшего роSSийской компании.

Об этом сообщило издание Finbalance со ссылкой на судебный реестр.

В марте 2020 года на бирже ПФТС в рамках исполнительного производства были проданы 99,7726% акций Проминвестбанка, которые принадлежали Внешэкономбанку. Победителем торгов тогда стало ООО "Финансовая компания "Фортифай".

РоSSияне не согласились с этим и пошли в суд. В первой инстанции они проиграли, но апелляционный суд удовлетворил их иск к Министерству юстиции Украины, бирже ПФТС и ООО "Финансовая компания "Фортифай".

Суд признал, что продажа ценных бумаг на торгах "была осуществлена по заниженной цене". Кроме того, в решении указано, что "в материалах дела отсутствуют доказательства обращения потенциальных покупателей с предварительным согласованием в Национальный банк Украины на приобретение существенного участия в банке, что свидетельствует о нарушении порядка приобретения существенного участия в банке".

Договор купли-продажи ценных бумаг Проминвестбанка, заключенный между Минюстом и "Фортифаем", признан недействительным.

Напомним, что Проминвестбанк находится под санкциями в связи с тем, что он принадлежит государству-агрессору в лице корпорации ВЭБ.

В июне 2019 года ВЭБ сообщил, что подал в Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольм иск к Украине из-за нарушения ею положений межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ от 1998 года.

Тогда же стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций ПИБ. По решению суда их сняли в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

В марте 2020 года акции банка были проданы на бирже ПФТС.

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