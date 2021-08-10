ThyssenKrupp объявил об окончании действия форс-мажорных обстоятельств

Германская металлургическая компания ThyssenKrupp объявила об окончании действия форс-мажорных обстоятельств, объявленных 16 июля после наводнения в бассейнах рек Рейн и Рур.



Поставки восстановлены во всех региональных подразделениях, за исключением завода по производству прецизионной полосы Hohenlimburg, расположенного в г. Хаген, который особенно сильно пострадал от удара стихии.



Компания не сообщает об объемах потерянной и не отправленной покупателям продукции. Поставки сырья на заводы ThyssenKrupp и готового проката клиентам возобновились только спустя три недели после наводнения. Как отмечают германские металлотрейдеры, даже сейчас пока сложно оценить все потери, нанесенные складской и металлоторговой сети в регионе.



Кроме того, от наводнения пострадал меткомбинат ThyssenKrupp, расположенный в Дуйсбурге у слияния рек Рейн и Рур. По данным S&P Global Platts, компании из-за неисправности пришлось приостановить работу доменной печи № 2 на заводе Schwelgern. На ДП-1 на этом предприятии в июле начался плановый капитальный ремонт. Таким образом, в настоящее время простаивают мощности по выплавке 7,7 млн. т стали в год.



Как отмечает Platts, в последние несколько недель в металлургической промышленности Западной Европы произошло несколько инцидентов. Помимо наводнения, специалисты называют аварию на заводе NLMK Clabecq в Бельгии, что привело к недельному простою прокатного стана, проблемы у германского производителя слябов HKM и остановку конвертера на комбинате Tata Steel Netherlands. В последнем случае недопоставленные объемы продукции могут достигнуть 100 тыс. т. Все это усиливает дефицит листового проката на европейском рынке.



