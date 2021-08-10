Доля OCTG в общих поставках трубной продукции Интерпайпа в США достигла 77%

С начала 2021 года доля труб нефтегазового сортамента (OCTG) в общих поставках трубной продукции "Интерпайпа" на рынок США достигла 77%, сообщил первый заместитель генерального директора компании Денис Морозов в интервью изданию "Металл Курьер".



"Интерпайп" всегда стремился поставлять на американский рынок больше высокомаржинальных OCTG-труб. Так, в 2019 году доля OCTG в общих поставках трубной продукции в США составила около 57%. Но в 2020 году в связи с кризисом в нефтедобыче (падение цен на нефть в 1 полугодии привело к банкротству множества нефтяных компаний на американском рынке) продажи "Интерпайпа" в США снизились на 66%. Соответственно, доля OCTG-труб сократилась более чем в 2 раза - до 24%. Впрочем, с начала 2021-го доля нарезных труб в общих поставках вернулась к высокому уровню - 77%", - сказал он.



По его словам, сейчас в США снова наблюдается бум в нефтегазовой сфере на фоне роста цен на углеводороды, и американские компании возобновили бурение. "Сейчас для нас как раз правильное время, чтобы нарастить поставки нарезных OCTG-труб, в том числе премиальной и полупремиальной продукции. Именно ее производством и продвижением мы активно занимаемся", - сказал он.



Д.Морозов отметил, что в 1 полугодии 2021-го "Интерпайп" уже увеличил поставки OCTG-труб в США и рассчитывает, что положительная динамика сохранится и во 2 полугодии текущего года. Кроме того, одним из достижений этого года на американском рынке топ-менеджер назвал успешный спуск колонны из полупремиальных труб "Интерпайпа".



Комментируя введение США финальных антидемпинговых пошлин в размере 23,75% на линейные трубы из Украины, Д.Морозов высказал разочарование таким решением. "Это однозначно не то решение, которое мы ожидали. "Интерпайп" подавал обоснования, приводил аргументы против введения пошлины, но их не приняли во внимание. Конечно, новая ставка в 23,75% лучше, чем первоначально озвученный вариант на уровне 41,23%, но в любом случае экономическая эффективность и целесообразность поставок в США существенно снижается", - сказал он.



При этом, по его словам, с учетом ранее введенной Дональдом Трампом таможенной 25%-ной пошлины суммарный размер торговых барьеров становится заградительным для продукции компании.



"Конечно, "Интерпайп" продолжает поставки на американский рынок, но в дальнейшем мы будем изучать их экономическую эффективность и надеяться, что с новым президентом США Джо Байденом будут выстроены новые отношения. Соответственно, Украина сможет снова начать переговоры об отмене Section 232, которая является существенным барьером на пути роста поставок. Впрочем, на все это потребуется время", - отметил Д.Морозов.

