Бразилия и Австралия сокращают поставки руды из-за снижения выплавки в Китае

Как сообщает Yieh.com, Бразилия и Австралия, две из основных стран-производителей железной руды в мире, могут стимулировать свой экономический рост за счет экспорта железной руды, сырья для национальной инфраструктуры, в то время как мировая экономика восстанавливается.



Китай , как крупный импортер железной руды в мире, внес большой вклад в экономическое развитие стран-производителей железной руды, включая Бразилию и Австралию, с ее высоким спросом. Однако после того, как Китай начал вводить ограничительные меры в отношении производства стали, импорт железной руды снизился.

Согласно официальной статистике из Бразилии , экспорт железной руды из страны в июле составил около 31,7 млн ??тонн, снизившись на 6,6% в годовом исчислении. Предполагалось, что ограничение на производство стали в Китае вызвало снижение.



Железная руда считается основным источником экономики Бразилии и Австралии. Ожидалось, что на экономическое развитие двух стран повлияет сокращение спроса Китая на железную руду. Кроме того, текущие цены на железную руду падают из-за увеличения мирового предложения железной руды, поэтому в будущем перед Бразилией и Австралией будет сложно стимулировать свою экономику за счет экспорта железной руды.



