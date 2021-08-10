КВСЗ более чем наполовину сократил производство вагонов

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" в январе-июле 2021 года произвел 483 вагонов, что на 52,8% или на 541 вагон меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Об этом сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, пишет Кременчугская газета.



При этом за первые семь месяцев 2021 года КВСЗ не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в январе-июле 2020 года было произведено 26 пассажирских вагонов.



Как сообщалось, ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в январе-июне 2021 года получило чистый убыток в размере 163,97 млн грн, тогда как за аналогичный период 2020 года его чистая прибыль составляла 50,81 млн грн.



В июле КВСЗ получил от АО "Укрзализныця" аванс на поставку 100 пассажирских вагонов в рамках выполнения контракта стоимостью 3,04 млрд грн, подписанного по переговорной процедуре без открытых торгов.

