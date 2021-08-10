"Укрэнерго": запасы угля на ТЭС уменьшаются, ситуация критическая

НЭК "Укрэнерго" заявил, что ситуация с накоплением угля на складах теплоэлектростанций является критической.

"Утром 9 августа в аварийном ремонте, по заявкам производителей, находились восемь блоков ТЭС мощностью 2,6 ГВт (на утро 2 августа - десять блоков мощностью 2,7 ГВт). Кроме этого, из-за отсутствия топлива не могут работать 12 блоков и один корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью около 5,3 ГВт", - говорится в недельном отчете компании о работе энергосистемы.

По состоянию на 9 августа на складах ТЭС находится 783 тыс. тонн угля. Это на 2,7% меньше, чем на начало предыдущей недели, когда на складах было 805 тыс. тонн. Объем антрацитового угля со 2 августа вырос на 3,2% до 261 тыс. тонн, а газового - уменьшился на 5,4% до 522 тыс. тонн.

В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится угля на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа.

Напомним, что похожая ситуация была этой зимой. Тогда государственная компания "Центрэнерго" обвиняла энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в умышленном срыве поставок угля перед прогнозируемым похолоданием с целью повысить цены на топливо.