Годовая инфляция в Украине впервые за три года превысила 10%

Зато начало дешеветь масло.

Годовая инфляция в Украине впервые за три года превысила 10%
Фото: пресс-служба НБУ

Инфляция на потребительском рынке Украины в июле 2021 года подскочила с 9,5% до 10,2% в годовом измерении. Это самый высокий показатель с мая 2018 года.

Об этом говорится в данных Госкомстата, обнародованных в понедельник.

По сравнению с июнем 2021 года на потребительском рынке зафиксировали рост цен на 0,1%.

В прошлом месяце начало дешеветь масло (на 0,7%), упали цены на овощи (на 8,1%) и фрукты (на 0,5%). В то же время подорожали сахар (6,7%), мясо (0,8%), сливочное масло (0,6%), яйца (0,3%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - упали на 5,2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Напомним, что Национальный банк считает, что инфляция в Украине будет расти еще несколько месяцев на конец третьего квартала выйдет на уровень 11,2%.

22 июля НБУ повысил учетную ставку с 7,5% до 8% в связи с высокой инфляцией и планирует еще раз повысить ее осенью.

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