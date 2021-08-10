Банки просят свернуть программу доступных кредитов, потому что средства расходуются не по назначению

Сейчас деньги из бюджета используются на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.

Банки просят свернуть программу доступных кредитов, потому что средства расходуются не по назначению

Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, направил письмо в Национальный банк и Министерство финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает Экономическая правда.

В письме глава правления "Райффайзен Банка" Александр Писарук от имени всех членов Форума заявляет, что в настоящее время бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина, и не на финансирование инвестиционных проектов или создание новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.

Другими словами: средства налогоплательщиков, направленные на льготные кредиты, расходуются не по назначению, а выигрывают от них устойчивые и вполне платежеспособные предприятия.

"Если по данным "Райффайзен Банка" составить типичный портрет участника программы, то это будет действующее предприятие сельского хозяйства, получившее антикризисный кредит или рефинансирование. В основном подобные предприятия довольно устойчивы, они не понесли значительных потерь от сворачивания деловой активности в 2020 году и пытаются легально уменьшить расходы от финансовой деятельности", - отмечается в письме.

По данным Минэкономики, на 2 августа доля предприятий агросектора, которые оформили льготные кредиты с начала работы программы, достигает 46%. Львиную долю этих кредитов выдавали в начале этого года, в период посевной.

В письме отмечается: если оставить программу работать и дальше, то она будет нести ряд рисков как для самих заемщиков, так и для экономики в целом.

На 3 августа Форум ведущих международных финансовых учреждений так и не получил ответов ни от Министерства финансов ни от Национального банка.

Напомним, 3 февраля 2020 года Кабмин дал старт кредитной программе "5-7-9". Суть программы заключается в том, что государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель. Бизнесмен должен представить свой бизнес-план и быть готовым сделать стартовый взнос.

В октябре Кабмин изменил условия кредитной программы "5-7-9%". Внесенные изменения в программу касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро.

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