Киберполиция поймала мошенницу, которая оформила кредиты на граждан на более чем 300 тыс. гривень

Киберполиции разоблачила жительницу Кривого Рога на незаконном оформлении онлайн-кредитов на граждан.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Фигурантка, используя методы социальной инженерии, оформляла онлайн-кредиты на граждан в различных финансовых и микрокредитных организациях.

"33-летняя жительница Кривого Рога с помощью комплексной социальной инженерии незаконно получала доступы к финансовому мобильному номеру, электронным ящикам и аккаунтам в социальных сетях граждан. В скомпрометированных учетных записях она выискивала необходимую информацию для идентификации лиц и оформления на них онлайн-кредитов, в том числе паспортные и другие данные. В дальнейшем, подделав паспортные данные и изменив финансовые номера пострадавших на свой, фигурантка получала доступ к онлайн-банкингу граждан", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, злоумышленница обманула около 40 пострадавших на более чем 300 тысяч гривень.

По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыски и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и тому подобное.

Женщине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.