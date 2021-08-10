Киберполиция поймала мошенницу, которая оформила кредиты на граждан на более чем 300 тыс. гривень

Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Киберполиция поймала мошенницу, которая оформила кредиты на граждан на более чем 300 тыс. гривень
Фото: nikvesti.com

Киберполиции разоблачила жительницу Кривого Рога на незаконном оформлении онлайн-кредитов на граждан.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Фигурантка, используя методы социальной инженерии, оформляла онлайн-кредиты на граждан в различных финансовых и микрокредитных организациях.

"33-летняя жительница Кривого Рога с помощью комплексной социальной инженерии незаконно получала доступы к финансовому мобильному номеру, электронным ящикам и аккаунтам в социальных сетях граждан. В скомпрометированных учетных записях она выискивала необходимую информацию для идентификации лиц и оформления на них онлайн-кредитов, в том числе паспортные и другие данные. В дальнейшем, подделав паспортные данные и изменив финансовые номера пострадавших на свой, фигурантка получала доступ к онлайн-банкингу граждан", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, злоумышленница обманула около 40 пострадавших на более чем 300 тысяч гривень.

По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыски и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и тому подобное.

Женщине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

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