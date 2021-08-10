В июле госбюджет пополнился на 40 млрд грн

В государственный бюджет в июле обеспечено поступление 39,4 млрд грн таможенных и других платежей, что на 1,3 млрд грн больше планового показателя.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.



"По результатам работы в течение июля с.г. в Государственный бюджет Украины обеспечено перечисление таможенных и других платежей в сумме 39,4 млрд грн, что составляет 103% от планового показателя, свыше планового показателя обеспечены 1,3 млрд грн", - говорится в сообщении.



При этом план поступлений в июле 2021 года был увеличен на 1,3 млрд грн, а впоследствии, согласно письму Министерства финансов - еще на 3 млрд грн, то есть, в целом на 4,3 млрд грн.



Фактические поступления в июле 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года возросли на 26%, или на 8 млрд грн. В долларах США июльские поступления составили 1,4 млрд, что на 26%, или на 0,2 млрд больше поступлений в июле 2020 года (1,1 млрд). В результате снижения среднего валютного курса в июле этого года по сравнению с июлем прошлого условные недопоступления таможенных платежей составили 0,15 млрд грн.



Как подчеркнул заместитель председателя Гостаможслужбы Сергей Звягинцев, в июле возросли показатели всех без исключения видов таможенных платежей: ввозной и вывозной пошлины, акциза, НДС и других платежей.



Как сообщалось, Гостаможслужба за 7 месяцев 2021 года обеспечила по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение таможенных платежей на 65 млрд грн (или на 36%) и перевыполнила план на 17 млрд грн.



