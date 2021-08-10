Минэнерго просит НКРЭКУ не допустить отказа от ремонта сетей ради снижения тарифов

Минэнерго просит НКРЭКУ не допустить отказа от ремонта сетей ради снижения тарифов

Министерство энергетики призывает НКРЭКУ принять меры, направленные на недопущение снижения объема выполнения предусмотренных инвестиционными программами мероприятий, в частности, в части повышения надежности работы электрических сетей, и усилить контроль за качеством их выполнения.
Соответствующее обращение Минэнерго направило регулятору, передает Укринформ со ссылкой на министерство.

"Выполнение всех запланированных инвестиционных программ и мероприятий, направленных на модернизацию и ремонт энергосетей, чрезвычайно важно для успешного прохождения отопительного сезона и обеспечения стабильных и надежных услуг населению", - подчеркнул первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

В общий перечень мероприятий, необходимых для обеспечения готовности всех объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, отнесено выполнение операторами системы передач и систем распределения:

графиков плановых ремонтов и работ, которые обеспечивают надежную эксплуатацию оборудования в объеме требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов по обеспечению надежной, экономичной и безопасной работы оборудования и сооружений;
мероприятий по повышению надежности работы электрических сетей;
мероприятий по поддержанию трасс линий электропередачи в надлежащем состоянии;
требований о наличии в соответствии с утвержденными нормами аварийного запаса материалов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ на электрических станциях, линиях электропередачи и распределительных установках всех классов напряжения.

Поэтому крайне важным является вопрос выполнения операторами системы передач и систем распределения соответствующих мероприятий инвестиционных программ по модернизации и реконструкции электроэнергетического оборудования, подчеркнули в Минэнерго.

Как сообщалось, в 2020 году НКРЭКУ для решения проблем аварийности электросетей приняло решение о введении в стране RAB-регулирование, цель которого - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.

Как известно, Кабинет министров планирует снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,2 грн/кВт.час за счет принудительного сокращения затрат на ремонт устаревших электрических сетей, подстанций и трансформаторов.

МинПром по материалам Укринформ

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