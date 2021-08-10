Минэнерго просит НКРЭКУ не допустить отказа от ремонта сетей ради снижения тарифов

Министерство энергетики призывает НКРЭКУ принять меры, направленные на недопущение снижения объема выполнения предусмотренных инвестиционными программами мероприятий, в частности, в части повышения надежности работы электрических сетей, и усилить контроль за качеством их выполнения.

Соответствующее обращение Минэнерго направило регулятору, передает Укринформ со ссылкой на министерство.



"Выполнение всех запланированных инвестиционных программ и мероприятий, направленных на модернизацию и ремонт энергосетей, чрезвычайно важно для успешного прохождения отопительного сезона и обеспечения стабильных и надежных услуг населению", - подчеркнул первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.



В общий перечень мероприятий, необходимых для обеспечения готовности всех объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, отнесено выполнение операторами системы передач и систем распределения:



графиков плановых ремонтов и работ, которые обеспечивают надежную эксплуатацию оборудования в объеме требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов по обеспечению надежной, экономичной и безопасной работы оборудования и сооружений;

мероприятий по повышению надежности работы электрических сетей;

мероприятий по поддержанию трасс линий электропередачи в надлежащем состоянии;

требований о наличии в соответствии с утвержденными нормами аварийного запаса материалов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ на электрических станциях, линиях электропередачи и распределительных установках всех классов напряжения.



Поэтому крайне важным является вопрос выполнения операторами системы передач и систем распределения соответствующих мероприятий инвестиционных программ по модернизации и реконструкции электроэнергетического оборудования, подчеркнули в Минэнерго.



Как сообщалось, в 2020 году НКРЭКУ для решения проблем аварийности электросетей приняло решение о введении в стране RAB-регулирование, цель которого - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.



Как известно, Кабинет министров планирует снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,2 грн/кВт.час за счет принудительного сокращения затрат на ремонт устаревших электрических сетей, подстанций и трансформаторов.



