Китайская Ganfeng Lithium инвестирует свыше 1 млрд долл. в выпуск аккумуляторов

Китайская Ganfeng Lithium инвестирует свыше 1 млрд долл. в выпуск аккумуляторов

Китайская компания Ganfeng Lithium, один из крупнейших производителей литиевой продукции в мире, инвестирует 8,4 млрд юаней ($1,3 млрд.) в два проекта по выпуску аккумуляторов.

Специализированное подразделение Ganfeng LiEnergy построит в городском округе Чунцин на юго-востоке Китая предприятие по выпуску аккумуляторов совокупной емкостью 10 ГВт-ч в год. Его строительство должно стартовать в четвертом квартале текущего года и завершиться в конце 2023 г.

Стоимость проекта составляет 5,4 млрд юаней ($835 млн.). При этом в начале августа почти 1 млрд. юаней в Ganfeng LiEnergy инвестировал китайский производитель электроники Xiaomi. Как сообщает Ganfeng, предприятие в Чунцине будет выпускать аккумуляторы нового типа с твердым электролитом, не подверженные пожароопасности. Вместе с заводом будет построен научно-исследовательский центр.

В рамках второго проекта Ganfeng построит за 3 млрд. юаней еще один аккумуляторный завод мощностью 5 ГВт-ч в год в провинции Цзянсу. Его запуск намечен на октябрь 2023 г.

Как сообщает компания, вертикальная интеграция позволит ей увеличить доходы благодаря растущему производству электромобилей в Китае. При этом на национальном рынке она будет игроком только среднего уровня. У крупнейшего китайского производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) совокупные мощности составляют в настоящее время 69,1 ГВт-ч в год, а еще 77,5 ГВт-ч находятся в состоянии строительства.

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