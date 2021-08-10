СБУ разоблачила государственное энергетическое предприятие в коррупции на 384 млн гривен

В суд направлено обвинительное заключение в отношении главы тендерного комитета госпредприятия и его заместителя.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупцию на государственном энергетическом предприятии. По предварительным данным, на строительстве только одного из объектов злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму около 384 млн гривен - из-за сознательно завышенной стоимости работ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Установлено, что к сделке причастны глава тендерного комитета госпредприятия и его заместитель. Используя свое служебное положение, они безосновательно отклонили наиболее экономически выгодное предложение на строительство стратегического объекта и помогли выиграть тендер другой компании.

По предварительным оценкам, сумма государственных убытков от их действий - более 384 млн гривен.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении должностных лиц направлен в суд. Они обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2. ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

По информации источников в правоохранительных органах, речь идет о строительстве подстанции "Креминская" (город Кременная, Луганская область).