СБУ разоблачила государственное энергетическое предприятие в коррупции на 384 млн гривен

В суд направлено обвинительное заключение в отношении главы тендерного комитета госпредприятия и его заместителя.

СБУ разоблачила государственное энергетическое предприятие в коррупции на 384 млн гривен
Підстанція "Кремінська"
Фото: ua.energy

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупцию на государственном энергетическом предприятии. По предварительным данным, на строительстве только одного из объектов злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму около 384 млн гривен - из-за сознательно завышенной стоимости работ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что к сделке причастны глава тендерного комитета госпредприятия и его заместитель. Используя свое служебное положение, они безосновательно отклонили наиболее экономически выгодное предложение на строительство стратегического объекта и помогли выиграть тендер другой компании.

По предварительным оценкам, сумма государственных убытков от их действий - более 384 млн гривен.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении должностных лиц направлен в суд. Они обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2. ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

По информации источников в правоохранительных органах, речь идет о строительстве подстанции "Креминская" (город Кременная, Луганская область).

Напомним, ранее в ДФС сообщили подробности расследования дел о коррупции в коммунальных предприятиях Киева.

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