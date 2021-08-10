Цветная металлургия КНР добилась рекордных результатов производства

По итогам первого полугодия текущего года в Китае наблюдался устойчивый рост в секторе по производству цветных металлов. В отчетном периоде прибыль крупных промышленных предприятий по производству цветных металлов достигла рекордно высокого уровня - 163,97 миллиарда юаней (около 25,37 миллиарда долларов США), подскочив на 224,6% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Китайской ассоциации цветной металлургии.



Этот показатель увеличился на 35,66 миллиарда юаней по сравнению с уровнем за первые 6 месяцев 2017 года, при этом темпы роста в среднем составили 6,3% в период январь-июнь за последние четыре года.



За отчетный период соотношение долга к активам в данном секторе снизилось. К концу июня этот показатель для вышеупомянутых предприятий составил 60,6%, что на 2,8 процентных пункта меньше, чем в первом полугодии 2017 года.



В первом полугодии 2021 года производство 10 основных видов цветных металлов, включая медь и алюминий, достигло 32,55 миллиона тонн, увеличившись на 11% в годовом исчислении.



Инвестиции в основные фонды в секторе выросли на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в данных ассоциации.



