Индийская Shyam Steel ударно наращивает производство арматуры

Индийская Shyam Steel ударно наращивает производство арматуры

Индийская интегрированная металлургическая компания Shyam Steel инвестирует $95 млн. в расширение производства арматуры на заводе Mejia в штате Западная Бенгалия от нынешних 200 тыс. т до 500 тыс. т в год.

Данное мероприятие является частью более широкого проекта по развитию данного производственного комплекса. Компания планирует увеличить производство ЖРС до 800 тыс. т концентрата и 600 тыс. т окатышей в год, а выпуск губчатого железа — до более 500 тыс. т в год.

Проект также включает строительство каптивной электростанции на 50 МВт и новых мощностей по ежегодному выпуску более 30 тыс. т ферросилиция и марганцевых ферросплавов.

Также Shyam Steel установит на предприятии новую электродуговую печь на 200 тыс. т в год и нарастит выплавку стали до 900 тыс. т в год к 2023 г., что позволит увеличить продажи не только готового проката, но и товарной заготовки.

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